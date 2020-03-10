Общественная палата получила 1,5 тыс. обращений по поправкам к Конституции

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Секретарь Общественной палаты (ОП) РФ, член рабочей группы по изменениям в Конституции Лидия Михеева сообщила, что палата получила полторы тысячи предложений по поправкам к основному закону.

"Общественная палата стала точкой сбора народных поправок, к нам на электронный адрес, который был создан специально для обращений, предложений, пожеланий по Конституции РФ, поступило более полутора тысяч различных предложений, замечаний, обращений от граждан и организаций", - сказала она во вторник на заседании в Общественной палате РФ.

По ее словам, весь массив предложений был обработан, рабочая группа по изменениям в Конституции "многое из этого учла".

"Часть народных поправок останется в качестве материала для последующей доработки для того, чтобы эти пожелания, чаяния, предложения гражданского общества реализовать в других федеральных законах, подзаконных актах, то есть реализовать в нормотворчестве", - добавила она.

Законопроект об изменениях в основной закон был внесен в нижнюю палату президентом РФ Владимиром Путиным 20 января, он был принят в первом чтении 23 января. В основу инициативы легли тезисы, озвученные главой государства в послании Федеральному собранию 15 января, которые касались в том числе расширения полномочий парламента, закрепления в основном законе социальных гарантий и приоритета Конституции над международными договорами в российском правовом пространстве.