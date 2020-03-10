Ватикан закрыл собор Святого Петра для туристов из-за коронавируса

ВАТИКАН, 10 марта. /ТАСС/. Собор Святого Петра будет закрыт для туристов до 3 апреля в рамках принятых в Италии мер по сдерживанию коронавируса. Об этом сообщила во вторник служба печати Святого престола.

"С сегодняшнего дня площадь и собор Святого Петра будут закрыты для посещения туристов", - говорится в заявлении. Кроме того, временно закрывается ряд ватиканских служб, включая почтовую, а также столовая для служащих Ватикана. Будут работать аптека и супермаркет на территории Ватикана, доступ туда будет ограничен. Эти меры будут действовать до 3 апреля.