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Обновлено 

Ватикан закрыл собор Святого Петра для туристов из-за коронавируса

Эти меры будут действовать до 3 апреля

ВАТИКАН, 10 марта. /ТАСС/. Собор Святого Петра будет закрыт для туристов до 3 апреля в рамках принятых в Италии мер по сдерживанию коронавируса. Об этом сообщила во вторник служба печати Святого престола.

"С сегодняшнего дня площадь и собор Святого Петра будут закрыты для посещения туристов", - говорится в заявлении. Кроме того, временно закрывается ряд ватиканских служб, включая почтовую, а также столовая для служащих Ватикана. Будут работать аптека и супермаркет на территории Ватикана, доступ туда будет ограничен. Эти меры будут действовать до 3 апреля.

 

Теги
ВатиканИталияРаспространение коронавируса нового типа
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