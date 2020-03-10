{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Роспотребнадзор предлагает создать информационную систему для борьбы с вирусами

Также законопроектом предлагается обязать работников отдельных профессий и производств проходить профилактические медосмотры

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор предлагает создать федеральную информационную систему сведений эпидемиологического характера для оптимизации и ускорения проведения мероприятий по раннему выявлению инфекционных заболеваний. Соответствующий законопроект опубликован во вторник на портале проектов нормативных правовых актов.

"Создание информационной системы позволит оптимизировать и ускорить проведение мероприятий по раннему выявлению инфекционных заболеваний, локализации очагов инфекционных заболеваний и предотвращению их распространения среди населения, значительно сократить сроки принятия решений о нежелательности пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации и сроки его депортации", - говорится в документе.

Федеральная информационная система обеспечит возможность получения информации, влияющей на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения России, а также поможет исключить практику проведения вне государственных медорганизаций медицинских освидетельствований иностранных граждан и выдачи им заключений для получения разрешительных документов в сфере миграции.

Также законопроектом предлагается обязать работников отдельных профессий и производств проходить профилактические медосмотры. "Работники, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе", - отмечается в тексте.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
ФАС признала нарушением рекламу "Арбидола" об эффективности против коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС