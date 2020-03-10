Роспотребнадзор предлагает создать информационную систему для борьбы с вирусами

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор предлагает создать федеральную информационную систему сведений эпидемиологического характера для оптимизации и ускорения проведения мероприятий по раннему выявлению инфекционных заболеваний. Соответствующий законопроект опубликован во вторник на портале проектов нормативных правовых актов.

"Создание информационной системы позволит оптимизировать и ускорить проведение мероприятий по раннему выявлению инфекционных заболеваний, локализации очагов инфекционных заболеваний и предотвращению их распространения среди населения, значительно сократить сроки принятия решений о нежелательности пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации и сроки его депортации", - говорится в документе.

Федеральная информационная система обеспечит возможность получения информации, влияющей на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения России, а также поможет исключить практику проведения вне государственных медорганизаций медицинских освидетельствований иностранных граждан и выдачи им заключений для получения разрешительных документов в сфере миграции.

Также законопроектом предлагается обязать работников отдельных профессий и производств проходить профилактические медосмотры. "Работники, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе", - отмечается в тексте.