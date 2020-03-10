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Распространение коронавируса нового типа

Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах достигло 382

В стране зафиксировано четыре случая смерти от вызываемой коронавирусом болезни

ТАСС, 10 марта. Коронавирус нового типа за минувшие сутки выявлен у 61 человека в Нидерландах. Число случаев заражения увеличилось до 382, сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на Национальный институт здравоохранения и окружающей среды.

Всего в Нидерландах зафиксировано четыре летальных случая в результате заражения COVID-19.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в ста странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тысячи человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тысячи. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тысяч человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.

 

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НидерландыРаспространение коронавируса нового типа
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