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Аксенов сообщил, что в Симферополе не планируется ограничивать водоснабжение

Глава республики отметил, что в данный момент воды в хранилищах города достаточно. Также он рассказал, что дополнительно выделены 160 млн рублей для проведения ремонта водоводов

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 марта. /ТАСС/. График подачи воды не планируют вводить в Симферополе, в снабжающие город водохранилища с начала года поступило 9 млн кубометров воды, сообщается во вторник на сайте главы Крыма.

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В Крыму осенью не было сильных осадков, на востоке полуострова пересохли небольшие реки. Зима также выдалась малоснежная. Глава Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль 5 февраля сообщил ТАСС, что запасы трех водохранилищ, из которых снабжается Симферополь, вдвое меньше прошлогодних и составляют 26 млн кубометров. Он уточнил, что их хватит на 104 дня. Власти города намеревались ввести с 10 февраля ограничения подачи воды для жилого сектора. Позже введение графика подачи отложили.

"Введение графика подачи воды в Симферополе не планируется, водообеспечение города остается штатным. С начала года в водохранилища, обеспечивающие Симферополь и Симферопольский район, поступило более 9 млн кубометров воды. Заполняемость Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ составляет 78%, 35,2% и 33,3% соответственно", - говорится в сообщении.

Глава Крыма Сергей Аксенов во вторник, отвечая на вопрос ТАСС, обсуждается ли сейчас ограничение поставок жителям региона, сообщил, что воды достаточно. "Мы находимся в таком же положении, у нас повторная ситуация, как в 2016 году. Несколько дней дожди были - дополнительные притоки были по 120 тыс. кубов. Сейчас прогноз погоды - опять ожидается похолодание и дожди", - добавил Аксенов.

Он отметил, что федеральным центром выделены средства для проведения ремонтно-восстановительных работ водоводов. "Объем мероприятий федеральным правительством у нас согласован, дополнительно выделено 160 млн рублей для проведения ремонтных и восстановительных работ ряда водоводов", - сказал Аксенов.

Крым испытывал проблемы с водоснабжением и орошением земель с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему до 90% потребностей полуострова. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что водная блокада не привела к тем катастрофическим результатам, на которые рассчитывали украинские власти. Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов 7 октября 2019 года сообщал ТАСС, что потребность Республики Крым и города Севастополя в воде планируют полностью закрыть к 2025 году после реконструкции водовода и Межгорного водохранилища.

Теги
УкраинаРоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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