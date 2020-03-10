СМИ: депутат иранского парламента выздоровела после обнаружения у нее коронавируса

ТЕГЕРАН, 10 марта. /ТАСС/. Избранный депутат Меджлиса (парламента) Ирана нового созыва Зохре Элахиан, у которой ранее было диагностировано наличие коронавируса, была выписана из больницы. Об этом сообщает во вторник агентство Tasnim .

Отмечается, что состояние депутата улучшилось, поэтому врачи отпустили ее домой. За несколько дней до этого она была отправлена в одну из больниц Тегерана.

В субботу агентство IRNA проинформировало о смерти от заболевания, вызванного коронавирусом, депутата Меджлиса Фатемы Рахбар. 3 марта вице-спикер парламента Абдольреза Месри заявил, что анализы 23 депутатов показали наличие у них вируса.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет 8042 человека, зарегистрирован по меньшей мере 291 летальный исход.