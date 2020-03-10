СМИ: депутат иранского парламента выздоровела после обнаружения у нее коронавируса

ТЕГЕРАН, 10 марта. /ТАСС/. Избранный депутат Меджлиса (парламента) Ирана нового созыва Зохре Элахиан, у которой ранее было диагностировано наличие коронавируса, была выписана из больницы. Об этом сообщает во вторник агентство Tasnim.
Отмечается, что состояние депутата улучшилось, поэтому врачи отпустили ее домой. За несколько дней до этого она была отправлена в одну из больниц Тегерана.
В субботу агентство IRNA проинформировало о смерти от заболевания, вызванного коронавирусом, депутата Меджлиса Фатемы Рахбар. 3 марта вице-спикер парламента Абдольреза Месри заявил, что анализы 23 депутатов показали наличие у них вируса.
Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет 8042 человека, зарегистрирован по меньшей мере 291 летальный исход.