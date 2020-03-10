Жириновский: идея о досрочных выборах Думы ввела ряд депутатов в предынфарктное состояние

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пошутил, что некоторых депутатов придется выводить из предынфарктного состояния после дискуссии о возможных досрочных выборах в Госдуму.

"Мы правильно поняли президента, что он против досрочных выборов в Государственную думу? - обратился Жириновский к спикеру Госдумы Вячеславу Володину после выступления Владимира Путина. - Можно у нас некоторых товарищей уже выводить из предынфарктного состояния? Как нам быть?"

Депутат от "Единой России" Александр Карелин ранее подготовил поправку к законопроекту об изменениях в Конституции, предусматривающую досрочные выборы нижней палаты. Как следует из текста этой поправки, Госдума действующего седьмого созыва двумя третями голосов может сократить срок своих полномочий.

Президент России Владимир Путин, выступая в Госдуме во вторник, заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в нижнюю палату парламента.

После выступления Путина Карелин отозвал внесенную поправку.