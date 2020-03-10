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Распространение коронавируса нового типа

Министра обороны Норвегии поместили на карантин из-за коронавируса

Минобороны страны отказалось уточнить, почему были приняты такие меры и при каких обстоятельствах Франк Бакке-Йенсен мог контактировать с зараженными

ХЕЛЬСИНКИ, 10 марта. /ТАСС/. Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен находится на карантине из-за коронавируса. Об этом сообщила во вторник газета Aftenposten.

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По данным издания, министр отменил все визиты и встречи, запланированные на ближайшее время. Телеканалу TV2 в Минобороны подтвердили информацию о карантине.

При этом министерство пока отказалось уточнить, почему были приняты такие меры и при каких обстоятельствах министр мог контактировать с зараженными.

 

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НорвегияРаспространение коронавируса нового типа
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