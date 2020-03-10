РЖД приостановят курсирование пассажирских поездов из Москвы в Улан-Батор

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. "Российские железные дороги" приостановят с 10 марта курсирование пассажирских поездов из Москвы в Улан-Батор. Как говорится в сообщении РЖД, такое решение принято в соответствии с обращением "Улан-Баторской железной дороги" (железные дороги Монголии) приостановить движение пассажирских поездов через пограничный переход Наушки - Сухэ-Батор на границе с Монголией на фоне распространения новой коронавирусной инфекции.

Таким образом, приостанавливается курсирование поезда N 5/6 Улан-Батор - Москва формирования УБЖД, а также поезда N 305/306 формирования ФПК и УБЖД.

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно, добавили в РЖД.