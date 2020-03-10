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В Оренбурге единая система экомониторинга зафиксировала превышение ПДК по сероводороду

Местные СМИ публиковали данные о четырехкратном превышении нормы

ОРЕНБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Предельно допустимая концентрация (ПДК) сероводорода в воздухе была зафиксирована в районе улицы Котова города Оренбурга. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений области.

"Стационарный пост контроля качества атмосферного воздуха находится в зоне влияния очистных сооружений ООО "Оренбург Водоканал". В настоящее время ООО "Оренбург Водоканал" проводятся ремонтные работы на канализационном коллекторе по проспекту Братьев Коростелевых, что может являться источником загрязнения атмосферного воздуха", - сообщила собеседница агентства. Она подтвердила факт превышений ПДК по сероводороду на стационарном посту по улице Котова города Оренбурга 9 и 10 марта.

В министерстве не уточнили величину превышения ПДК. По данным местных СМИ, на интерактивной карте в различные промежутки времени за последние два дня публиковались данные о четырехкратном превышении нормы. По данным на 18:40 (16:40 мск) 10 марта, указанный пост передает данные о 0,61 ПДК по сероводороду в воздухе по адресу: улица Котова, 40.

"Информация о превышениях передана в режиме реального времени в ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Оренбургской области" и в Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора. Звонки и обращения граждан в ГБУ "Экологическая служба Оренбургской области" не поступали. Ситуация находится на контроле", - уточнили в пресс-службе министерства.

Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области 4 марта представило единую систему экологического мониторинга. Проект является интерактивной картой региона, на которой в режиме онлайн появляются данные о состоянии воздуха в районах присутствия нефтедобывающих и промышленных предприятий. Оперативная информация с 42 постов передается каждые 20 минут.

Теги
РоссияОренбургская область
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