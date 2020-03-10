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Распространение коронавируса нового типа

ФАС признала нарушением рекламу "Арбидола" об эффективности против коронавируса

Материалы разбирательства переданы для возбуждения дела об административном нарушении

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу лекарственного препарата "Арбидол", упоминающую об эффективности против коронавируса и распространявшуюся в январе 2020 года в эфире ряда радиостанций, нарушающей требования закона о рекламе. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

"Комиссия (ФАС - прим. ТАСС) приняла такое решение, поскольку на момент выхода рекламы содержащийся в ней рекламный посыл относительно действия препарата "Арбидол" против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по его применению", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя ведомства Андрея Кашеварова.

Как отметили в ФАС, из рекламы следовало, что лекарственный препарат "Арбидол" обладает терапевтической эффективностью против нового коронавируса, хотя упоминания об этом отсутствует в инструкции по применению.

Минздрав России, в свою очередь, по запросу антимонопольного ведомства, подтвердил, что в инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата "Арбидол" в разделах "Показания к применению" и "Способ применения" отсутствует информация об инфекционном заболевании, вызываемом новым коронавирусом. Заданий по внесению изменений в действующую нормативную документацию для расширения показаний к применению лекарственного препарата "Арбидол" в подведомственные Минздраву учреждения также не поступало.

По факту нарушения рекламодателю "Отисифарм" выдано предписание о прекращении нарушения. Материалы разбирательства переданы для возбуждения дела об административном нарушении в отношении общества для назначения штрафа.

Как пояснили в ФАС, штраф за подобные нарушения закона о рекламе составляет от 200 до 500 тыс. рублей.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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