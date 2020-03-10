Ростуризм сообщил, что полный возврат средств при аннуляции тура в Израиль пока невозможен

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Возврат средств при аннуляции тура в Израиль, который ввел двухнедельный карантин для всех иностранцев, возможен только после вычета понесенных туроператором расходов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ростуризма.

"В связи с введением обязательного карантина для всех приезжающих в Израиль иностранцев, Ростуризм информирует туристов о том, что поскольку информация об угрозе безопасности в указанной стране не поступала, при расторжении договора о реализации туристского продукта туристу возвращаются денежные средства с вычетом фактически понесенных туроператором расходов", - сообщили в Ростуризме.

В этой связи ведомство рекомендует туроператорам своевременно информировать туристов о сложившейся ситуации, а туристам - принимать решение о поездке с учетом сложившейся ситуации, либо выбирать другие варианты отдыха.

Согласно обновленным мерам противодействия распространению нового коронавируса, 12 марта после 20:00 местного времени (19:00 мск) все въезжающие в Израиль должны будут подтвердить, что они могут пройти домашний карантин в течение 14 дней. Все виды гостиничного размещения не могут быть рассмотрены для этих целей. Пока ограничения действуют до 26 марта.

Туроператоры "Интурист" и Tez Tour сообщили ТАСС, что предлагают своим клиентам отложить или аннулировать туры в Израиль. При этом пока непонятно, на каких условиях будет осуществляться аннуляция туров, поскольку пока не ясно, будут ли авиакомпании осуществлять вынужденные возвраты, уточнили в пресс-службе "Интуриста".