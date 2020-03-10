{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Псковские археологи откроют этим летом полевую школу на месте поселения викингов

В ней примут участие 50 волонтеров из России, Сербии и Белоруссии. Они пройдут практические занятия на раскопе и побывают на экскурсиях в Пскове и Великих Луках

ПСКОВ, 10 марта. /ТАСС/. Псковские археологи вместе с сотрудниками регионального отделения Российского исторического общества летом 2020 года откроют международную полевую школу для волонтеров. Она пройдет на территории древнего поселения викингов у деревни Горожане в Новосокольническом районе области, которое считается наиболее богатым поселением X-XI века на Северо-Западе России, говорится во вторник в сообщении пресс-службы Археологического центра региона.

Летом 2019 года псковские археологи сообщили о том, что они обнаружили более 500 артефактов на месте древнего поселения викингов у деревни Горожане. По оценке ученых, число находок, обнаруженных в ходе экспедиции, стало рекордным за все годы проведения раскопок на этой территории. Археологам, в частности, удалось обнаружить древние украшения и монеты, разнообразные бусы из стекла, горного хрусталя, металла, а также фрагменты арабского серебра и 10 дирхем.

"Фонд "История Отечества" поддержал проект летней полевой археологической школы "Горожане-2020". Проект будет реализован Археологическим центром Псковской области при участии псковского регионального отделения Российского исторического общества. Летняя школа пройдет в июле-августе на территории Новосокольнического района, у деревни Горожане. Она объединит 50 волонтеров из России, Сербии и Республики Беларусь", - отмечается в сообщении.

По словам археологов, в ходе полевой школы волонтеры будут проходить практические занятия на раскопе. Кроме того, для слушателей школы запланированы экскурсии в Псков и Великие Луки. "Полевая школа позволит совместить получение теоретических знаний по методике полевых археологических исследований и лекции специалистов по материальной культуре эпохи викингов с отработкой практических навыков исследования культурного слоя, графической фиксации объектов, зарисовки керамики и индивидуальных находок, а также методов ведения археологической разведки", - говорится в сообщении.

По мнению ученых, на месте поселения, площадь которого составляет около 2,5 га, хорошо сохранился "мощный культурный слой" X-XI веков, который за столетия не был разрушен застройкой или масштабными земляными работами. Здесь находят большое количество вещей, связанных с торговлей, ремеслом, военным делом. На сегодня это одно из наиболее богатых поселений X-XI века на Северо-Западе России.

Теги
БелоруссияРоссияСербияПсковская область
Реклама на ТАСС
В Ингушетии 850 детей-инвалидов получили бесплатную медпомощь благодаря гранту "Машука"
Для детей провели цикл мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний, а также подарили зубные щетки и пасты
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС