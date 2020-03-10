Псковские археологи откроют этим летом полевую школу на месте поселения викингов

ПСКОВ, 10 марта. /ТАСС/. Псковские археологи вместе с сотрудниками регионального отделения Российского исторического общества летом 2020 года откроют международную полевую школу для волонтеров. Она пройдет на территории древнего поселения викингов у деревни Горожане в Новосокольническом районе области, которое считается наиболее богатым поселением X-XI века на Северо-Западе России, говорится во вторник в сообщении пресс-службы Археологического центра региона.

Летом 2019 года псковские археологи сообщили о том, что они обнаружили более 500 артефактов на месте древнего поселения викингов у деревни Горожане. По оценке ученых, число находок, обнаруженных в ходе экспедиции, стало рекордным за все годы проведения раскопок на этой территории. Археологам, в частности, удалось обнаружить древние украшения и монеты, разнообразные бусы из стекла, горного хрусталя, металла, а также фрагменты арабского серебра и 10 дирхем.

"Фонд "История Отечества" поддержал проект летней полевой археологической школы "Горожане-2020". Проект будет реализован Археологическим центром Псковской области при участии псковского регионального отделения Российского исторического общества. Летняя школа пройдет в июле-августе на территории Новосокольнического района, у деревни Горожане. Она объединит 50 волонтеров из России, Сербии и Республики Беларусь", - отмечается в сообщении.

По словам археологов, в ходе полевой школы волонтеры будут проходить практические занятия на раскопе. Кроме того, для слушателей школы запланированы экскурсии в Псков и Великие Луки. "Полевая школа позволит совместить получение теоретических знаний по методике полевых археологических исследований и лекции специалистов по материальной культуре эпохи викингов с отработкой практических навыков исследования культурного слоя, графической фиксации объектов, зарисовки керамики и индивидуальных находок, а также методов ведения археологической разведки", - говорится в сообщении.

По мнению ученых, на месте поселения, площадь которого составляет около 2,5 га, хорошо сохранился "мощный культурный слой" X-XI веков, который за столетия не был разрушен застройкой или масштабными земляными работами. Здесь находят большое количество вещей, связанных с торговлей, ремеслом, военным делом. На сегодня это одно из наиболее богатых поселений X-XI века на Северо-Западе России.