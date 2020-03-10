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Распространение коронавируса нового типа

Посольство РФ призывает россиян учитывать при поездках санитарные меры в Австрии

Число подтвержденных случаев инфицирования в стране составляет к настоящему моменту 157

ВЕНА, 10 марта. /ТАСС/. Посольство РФ рекомендует российским гражданам учитывать при поездках меры властей Австрии по борьбе с распространением нового коронавируса. Об этом сообщила во вторник пресс-служба диппредставительства в Вене.

"Призываем учитывать указанную информацию при планировании поездок в Австрию, - говорится в сообщении посольства. - Обращений российских граждан с жалобами на симптомы коронавирусной инфекции на настоящий момент в посольство России в Австрии не поступало".

Число подтвержденных случаев инфицирования в Австрии составляет к настоящему моменту 157 человек, жертв нет. Заболевшие зафиксированы во всех регионах страны.

Во вторник власти Австрии с целью борьбы с коронавирусом объявили о запрете на въезд для всех прибывающих из Италии, запрете проведения крупных массовых мероприятий под открытым небом с участием более 500 человек и в закрытых помещениях с участием более 100 человек до апреля, а также о переводе занятий в высших учебных заведениях на удаленный режим с 16 марта. Канцлер Себастьян Курц призвал работодателей перевести по возможности сотрудников на удаленную работу и обратился с просьбой к населению сократить социальные контакты и общественную жизнь.

Австрия ранее отменила прямые авиарейсы в Китай, Иран, Южную Корею, Милан и Болонью. Отменила в Милан и Венецию ночные поезда дальнего следования. Туристам из третьих стран с локальными вспышками заболевания, вызываемого коронавирусом, для въезда в Австрию необходимо иметь при себе справку об отрицательном анализе на новый вирус или пройти медицинское обследование на месте.

Теги
АвстрияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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