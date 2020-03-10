Прокуратура Абхазии не выявила признаков отравления кандидата в президенты Бжании

СУХУМ, 10 марта. /ТАСС/. Следователи генеральной прокуратуры в ходе проверки по факту госпитализации 2 марта кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании в Краснодарскую клинику не выявили признаков его отравления, сообщается во вторник на официальном сайте генпрокуратуры Абхазии.

"Со слов медицинских работников медицинских учреждений Сочи и Краснодара, по имеющимся в настоящее время лабораторным данным признаков наличия внешнего токсикологического воздействия на организм Аслана Георгиевича Бжании нет, и наличие заболевания явилось последствием неблагоприятного воздействия лекарственного средства", - говорится в сообщении.

Генпрокуратура отметила, что при содействии представителей правоохранительных органов РФ были опрошены медицинские работники восьмой городской больницы города Сочи, куда 2 марта 2020 года был госпитализирован Бжания, и Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Научно-исследовательский институт - Краевая клиническая больница №1 имени С.В. Очаповского" города Краснодар, куда Бжания был транспортирован для прохождения стационарного лечения. "Из этих медицинских учреждений были истребованы заверенные копии медицинской документации, в том числе и выписной эпикриз из медицинской карты стационарного больного Бжании. По результатам проверки сообщения о преступлении - установлен основной клинический диагноз: "Двусторонняя полисегментарная аспирационная пневмония, тяжелое течение".

Сотрудники следственного управления Генпрокуратуры Абхазии находились в командировке на территории Краснодарского края с 3 по 7 марта.

Бжанию на минувшей неделе доставили в Краснодарскую краевую больницу №1 из Сочи, куда он был доставлен 2 марта. Лидеру оппозиции стало плохо во время возвращения из Москвы в Сухум при подъезде к границе Абхазии по реке Псоу. Во вторник его перевели из реанимации в обычную палату, он готовится к выписке и в ближайшее время возвращается в Абхазию.