В Новгородской области число студентов за три года выросло на 20%

ТАСС, 10 марта. Количество студентов, которые проходят обучение в колледжах Новгородской области и местном университете (НовГУ), за три года выросло на 4,5 тысячи человек или более чем на 20%. Об этом глава региона Андрей Никитин сообщил президенту России Владимиру Путину во время рабочей встречи во вторник.

"800 миллионов вложили в среднее профессиональное образование, половина - это государственные деньги, половина - это новгородские предприятия. Университет активно развивается. Как следствие этого, у нас [в Новгородской области] за три года количество студентов в колледжах и в университете выросло на четыре с половиной тысячи человек. В принципе, рост там более 20%", - сказал Никитин. За этот период в регионе отремонтировано 109 школ, добавил он.

В прошлом году восемь учащихся из Новгородской области стали победителями общероссийских олимпиад, связанных с цифровой экономикой, рассказал глава региона. "На прошлой неделе новгородский школьник Тихон Маврин занял первое место на Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту. Все это произошло благодаря тому, что вы меня поддержали три года назад", - сказал Никитин.

В ответ Владимир Путин похвалил новгородского школьника. "Все произошло потому, что он умный парень и у него хорошие учителя", - сказал президент.

Губернатор Новгородской области рассказал и о реализации национальных проектов. По его словам, в настоящий момент регион не участвует только в нацпроекте "Наука". По остальным направлениям Новгородская область достигла хороших результатов, отметил Никитин.

"Есть определенные задержки со стройками у нас, в частности, по детским садам, но мы это догоняем и вопросы эти решаем, в общем-то, и решим в самое ближайшее время. А так все параметры нацпроектов выполняются, и, конечно, с учетом тех особенностей, которые есть в регионе. Например, смертность у нас снижается, продолжительность жизни растет, но база низкая, поэтому гордиться там нечем. Понимаем, что нам для среднероссийского уровня нужно еще очень много делать", - сообщил Никитин главе государства.

Кроме того, в Новгородской области удалось отремонтировать значительное количество дорог. По словам губернатора, процент дорог приведенных в нормальное состояние возрос с 26% до 36%.