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Распространение коронавируса нового типа

Израиль потребовал от иностранцев уведомлять о визите за пять дней до приезда

В посольстве России сообщили, что ответное письмо от консульского отдела посольства Израиля в стране пребывания станет пропуском на границе

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 марта. /ТАСС/. Иностранцы, включая граждан РФ, прибывающие в Израиль после 12 марта, должны минимум за пять рабочих дней до пересечения границы уведомить израильское посольство в стране выезда об адресе прохождения карантина и получить ответное письмо, которое станет пропуском на границе. Об этом говорится в пояснении, распространенном во вторник пресс-службой посольства РФ в еврейском государстве.

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"Все граждане иностранных государств, намеревающиеся прибыть в Израиль после 12 марта, обязаны по меньшей мере за пять рабочих дней уведомить об этом соответствующий консульский отдел посольства Израиля в стране пребывания по электронной почте. В письме, составленном на английском языке или иврите, необходимо указать имя и фамилию пассажира, планируемые даты пребывания, номер рейса, маршрут следования, израильский адрес пребывания в карантине, контактные данные заявителя (электронная почта и телефон)", - сообщили в посольстве РФ.

"Указанное обращение передается в консульский департамент МИД Израиля, а также в управление миграционного контроля и пограничную службу международного аэропорта Бен-Гурион. По поступлении одобрения всех соответствующих служб заявителю будет направлено ответное письмо по электронной почте, которое будет являться своего рода разрешением на пересечение границы Израиля", - говорится в документе.

Согласно указанию Минздрава Израиля, управления миграционного контроля и пограничной службы аэропорта Бен-Гурион, с 20:00 (21:00 мск) 12 марта любой прибывший в Израиль иностранный гражданин обязан соблюдать двухнедельный карантин. "Обращаем внимание на то, что отели и хостелы не являются местом, удовлетворяющим требованиям пребывания в карантине, - подчеркнули в диппредставительстве. - Выражаем сожаление в связи с тем, что некоторым российским гражданам пришлось менять свои планы". В посольстве призвали находящихся в Израиле граждан РФ "следовать рекомендациям израильских властей".

К настоящему моменту в Израиле зафиксировано 58 случаев инфицирования новым коронавирусом, летальных исходов нет. Газета The Jerusalem Post указывает, что порядка 25 тыс. израильтян проходят обязательный двухнедельный карантин, это число может в ближайшие дни увеличиться в несколько раз.

В понедельник и.о. премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство вводит сроком на две недели обязательный карантин продолжительностью в 14 дней для всех лиц, въезжающих в страну. Для израильтян эта мера вступила в силу 9 марта и будет действовать до 23 марта.

 

Теги
РоссияИзраильРаспространение коронавируса нового типа
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