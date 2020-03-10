Самарский губернатор предложил направить президентский грант на соцвыплаты ветеранам

САМАРА, 10 марта. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил использовать президентский грант в размере 1,45 млрд рублей, полученный регионом за успешную реализацию национальных проектов, для социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает во вторник правительство региона.

"Дмитрий Азаров подчеркнул, что "отдать долги" старшему поколению особенно важно именно сейчас, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Глава региона отметил, что сделать это можно за счет средств президентского гранта", - говорится в сообщении.

В начале текущего года к губернатору обратились представители ветеранских организаций с просьбой вернуть социальные выплаты ветеранам, отмененные в 2017 году.

В январе 2017 года в Самарской области были приняты поправки в местное законодательство, согласно которым часть пенсионеров, получавших дополнительные региональные пособия в размере от 600 до 1,1 тыс. рублей, были лишены права на такие выплаты. Поправки затронули работающих тружеников тыла, ветеранов труда, лиц, пострадавших от репрессий, и ряд других категорий пенсионеров. Выплаты отменили также тем, чья пенсия превышала 19,5 тыс. рублей. Всего без дополнительных выплат остались около 175 тыс. человек (около 17% от общего числа пенсионеров).

Глава региона отметил, что "те решения оставили у граждан острое чувство несправедливости, поэтому их необходимо пересмотреть". "Считаю, что такое решение (выплаты ветеранам в качестве компенсации отмененных льгот - прим. ТАСС) было бы справедливым. Уверен, что люди нас поддержат", - цитируют в правительства Азарова.

Сейчас обсуждение инициативы проходит в региональной общественной палате.