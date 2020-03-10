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Предложения по изменениям в Конституции

Свердловский избирком обучит более 5 тыс. наблюдателей ко дню голосования по Конституции

На каждый участок потребуется от двух до десяти наблюдателей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Свердловская областная избирательная комиссия подготовит не менее 5 тыс. наблюдателей для проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Об этом во вторник сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

"Всего для работы на избирательных участках планируется подготовить не менее 5 тыс. человек - обучение наблюдателей возьмет на себя Избирательная комиссия Свердловской области. Потребуется от двух до десяти наблюдателей на каждый участок для голосования", - говорится в сообщении.

Всего в области будет образовано более 2,5 тыс. участков, сказано в тексте. Помогать в формировании корпуса наблюдателей будет Общественная палата Свердловской области. Ее председатель Александр Левин отметил, что для организации наблюдения планируется привлечь порядка 30 общественных организаций, которым палата окажет помощь. Почти половину из 5 тыс. необходимых наблюдателей планирует направить Совет войны, труда и боевых действии, госслужбы и пенсионеров.

Законопроект об изменениях в основной закон был внесен в нижнюю палату президентом России Владимиром Путиным 20 января, во втором чтении он принят 10 марта. В основу инициативы легли тезисы, озвученные главой государства в послании Федеральному собранию 15 января, которые касались в том числе расширения полномочий парламента, закрепления в основном законе социальных гарантий и приоритета Конституции над международными договорами в российском правовом пространстве.

Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции Российской Федерации. Ожидается, что всероссийское голосование пройдет 22 апреля. Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.

Теги
РоссияСвердловская областьПредложения по изменениям в Конституции
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