В ЦФО усиливают санитарные меры из-за коронавируса

ТАСС, 10 марта. Дополнительные меры для снижения риска заболеваемости вводят в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) после выявления в марте нескольких жителей с коронавирусом. Усилен санитарный режим на границе в Брянской области, в Тульской и Тверской областях дезинфекции подвергают автобусы, а в Курском регионе для пребывания на карантине подготовлен лагерь, сообщили во вторник ТАСС в областных администрациях и правительствах.

В начале марта в Липецкой и Белгородской областях были подтверждены четыре случая заболевания, вызванного коронавирусом - у супружеской пары (возраст - 39 лет и 48 лет), а также двух женщин, посещавших Италию. Жительница Белгорода проходит лечение в Москве, еще трое заболевших остаются на лечении в Липецке.

"Медицинские учреждения Курской области полностью готовы, нами подготовлен лагерь в Москве, где могут проходить двухнедельный карантин жители, возвращающиеся из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией [по заболеваемости коронавирусом]", - отметил губернатор Курской области Роман Старовойт.

В Брянской области, где в ночь на 21 февраля гражданку Китая, проезжавшую поездом Киев - Москва, госпитализировали с подозрением на коронавирус, со 2 марта введены дополнительные меры по снижению рисков завоза инфекции. По данным пресс-службы правительства региона, на границе в Брянской области введен усиленный санитарно-карантинный режим.

"Медорганизации находятся в состоянии полной готовности, обеспечены необходимыми препаратами, их руководителям дано указание оформлять больничные листы на дому людям, у которых выявлены признаки респираторных инфекций", - уточнили ТАСС в пресс-службе правительства Брянской области.

Профилактические меры, в том числе дезинфекцию общественного транспорта, мест массового пребывания людей, ввели в Тульской и Тверской областях. Для обращения жителей, прибывших из стран, где отмечались частые случаи заболевания коронавирусом, в Курской области начала работать горячая линия.

Дополнительные места в больницах

Для госпитализации больных с подозрением на коронавирус и их дальнейшего лечения в регионах ЦФО подготовлены инфекционные отделения в больницах, закуплены лекарства и необходимые расходные материалы. Так, во Владимирской области пациентов готовы принять 22 инфекционных отделения, в Рязани - областная клиническая больница имени Н. А. Семашко. Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша поручил во вторник региональному министерству здравоохранения определить резервную медицинскую организацию (стационар) для госпитализации и лечения в случае массового поступления заболевших жителей области.

"Если будут больные, то лечение они будут проходить в инфекционной больнице, если пациентов будет больше, то в качестве резерва - отдельный корпус больницы №4 на 60 коек. В больницах обеспечен неснижаемый запас противовирусных и других препаратов, средств защиты и дезинфекционных средств", - добавила глава комитета здравоохранения Курской области Елена Палферова.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены в более чем 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.