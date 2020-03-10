{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Дагестана закупили в два раза больше мобильных автогородков для школ региона

Учебно-тренировочные комплексы по правилам дорожного движения установят в 64 школах Дагестана

МАХАЧКАЛА, 10 марта. /ТАСС/. Министерство образования и науки Дагестана закупило 64 учебно-тренировочных мобильных автогородка для школ республики, что в два с лишним раза больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщается во вторник на сайте Минобрнауки региона.

"В 64 школах Дагестана устанавливаются учебно-тренировочные комплексы по правилам дорожного движения, закупленные Министерством образования и науки республики в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в 2015-2020 годах" госпрограммы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы". Автогородки представляют собой площадку с полной имитацией городской дорожной сети с разметками, светофорными объектами и дорожными знаками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью стенд-тренажера педагоги дополнительного образования "моделируют самые распространенные ситуации на дорогах, а школьники самостоятельно принимают решения и ищут безопасный маршрут". "Ознакомительные "пятиминутки безопасности" проводятся во всех школах, получивших мобильную конструкцию", - сообщается в тексте.

По словам вице-премьера - министра образования и науки Дагестана Уммупазиль Омаровой, повышение культуры дорожного движения у обучающихся - одна из приоритетных задач Министерства образования и науки региона. "С этой целью для школ республики ежегодно закупаются учебно-тренировочные комплексы по правилам дорожного движения. В 2018 году мобильные автогородки были закуплены для 24 школ, в 2019 году - для 64 общеобразовательных организаций", - приводятся на сайте слова Омаровой.

С целью предотвращения дорожно-транспортного травматизма детей и подростков, как сообщается в тексте, Минобрнауки региона организована также профилактическая работа с обручающимися. В частности, в школах республики проводятся уроки по безопасности дорожного движения и встречи информационно-пропагандистского и воспитательного характера с учащимися и родителями. В помощь педагогам разработаны специальные методические пособия.

"Кроме того, в республике активно развивается движение юных инспекторов. На сегодняшний день оно насчитывает более 1600 отрядов, объединивших более 20 тыс. школьников. С каждым годом количество школьников, вступающих в отряды юных инспекторов, увеличивается. Ребята с большим энтузиазмом посещают массовые мероприятия, изучают правила дорожного движения и делятся своими знаниями со сверстниками", - отметили в ведомстве.

Теги
РоссияСКФОДагестан
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Италии за сутки от последствий коронавируса умерли почти 170 человек
Общее число инфицированных на данный момент составляет 8514
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС