Власти Дагестана закупили в два раза больше мобильных автогородков для школ региона

МАХАЧКАЛА, 10 марта. /ТАСС/. Министерство образования и науки Дагестана закупило 64 учебно-тренировочных мобильных автогородка для школ республики, что в два с лишним раза больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщается во вторник на сайте Минобрнауки региона.

"В 64 школах Дагестана устанавливаются учебно-тренировочные комплексы по правилам дорожного движения, закупленные Министерством образования и науки республики в рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в 2015-2020 годах" госпрограммы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2015-2020 годы". Автогородки представляют собой площадку с полной имитацией городской дорожной сети с разметками, светофорными объектами и дорожными знаками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью стенд-тренажера педагоги дополнительного образования "моделируют самые распространенные ситуации на дорогах, а школьники самостоятельно принимают решения и ищут безопасный маршрут". "Ознакомительные "пятиминутки безопасности" проводятся во всех школах, получивших мобильную конструкцию", - сообщается в тексте.

По словам вице-премьера - министра образования и науки Дагестана Уммупазиль Омаровой, повышение культуры дорожного движения у обучающихся - одна из приоритетных задач Министерства образования и науки региона. "С этой целью для школ республики ежегодно закупаются учебно-тренировочные комплексы по правилам дорожного движения. В 2018 году мобильные автогородки были закуплены для 24 школ, в 2019 году - для 64 общеобразовательных организаций", - приводятся на сайте слова Омаровой.

С целью предотвращения дорожно-транспортного травматизма детей и подростков, как сообщается в тексте, Минобрнауки региона организована также профилактическая работа с обручающимися. В частности, в школах республики проводятся уроки по безопасности дорожного движения и встречи информационно-пропагандистского и воспитательного характера с учащимися и родителями. В помощь педагогам разработаны специальные методические пособия.

"Кроме того, в республике активно развивается движение юных инспекторов. На сегодняшний день оно насчитывает более 1600 отрядов, объединивших более 20 тыс. школьников. С каждым годом количество школьников, вступающих в отряды юных инспекторов, увеличивается. Ребята с большим энтузиазмом посещают массовые мероприятия, изучают правила дорожного движения и делятся своими знаниями со сверстниками", - отметили в ведомстве.