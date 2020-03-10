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Паводковые воды в регионах ЦФО подтопили восемь мостов и размыли одну дорогу

Мосты оказались подтоплены в Рязанской, Воронежской и Ивановской областях

ТАСС, 10 марта. Шесть низководных мостов подтоплено паводковыми водами в Рязанской области, по одному - в Воронежской и Ивановской, в Тверской области размыт один участок автомобильной дороги. Во Владимирской и Ярославской областях незначительно подтоплены две дороги, в остальных регионах Центрального федерального округа (ЦФО) ситуация остается стабильной, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службах областных управлений МЧС.

"По состоянию на 12:00 мск 10 марта на контроле ГУ МЧС России по Рязанской области находится подтопление шести низководных мостов. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Организовано дежурство пожарно-спасательных служб", - сказали в пресс-службе ведомства.

В Рязанской области, по данным пресс-службы, подтопленными оказались мосты в Сапожковском, Скопинском, Путятинском, Шацком районах. "В Сапожковском районе у деревни Красная Яблонька, Дмитриевка, населенного пункта Скит Свято-Данилова монастыря спланирована работа лодочных переправ, которыми перевезены 54 человека", - отметили в пресс-службе.

Низководный мост через реку Нерль подтоплен вблизи населенного пункта Новая Гаврилово-Посадского района Ивановской области, уровень воды над полотном составляет 1,2 м. Также прекращено движение по низководному мосту через реку Хопер между селами Губари и Макашевка в Борисоглебском районе Воронежской области, жизнеобеспечение людей в населенных пунктах не нарушено. В Гидрометцентре по Воронежской области уточнили, что продолжается подъем уровня воды только в реках Ворона и Хопер. "На остальных реках области существенных изменений не отмечается", - сказал дежурный синоптик.

Из-за резкого подъема уровня паводковых вод во вторник размыло асфальт и грунт на участке автомобильной дороги между населенными пунктами Медведково и Сундуки в Лесном районе Тверской области, к ним также есть объездной путь. Дорожные службы планируют приступить к восстановительным работам 11 марта, после спада уровня воды. В целом по региону обстановка остается стабильной. "Достижение критических отметок на гидрологических постах на предстоящие сутки не прогнозируется", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Тверской области.

Во Владимирской области 9 марта из-за увеличения уровня воды в реке Кубрь в Александровском районе произошло подтопление участка грунтовой дороги к деревне Мостищево, аналогичная ситуация сложилась в Переславском районе Ярославской области, сложностей с жизнеобеспечением населенных пунктов, по данным областных управлений МЧС, нет. В Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и других регионах ЦФО подтоплений дорог, мостов и домовладений не зафиксировано. "Паводковая обстановка в норме, на закрытых водоемах и малых реках области имеются остаточные забереги до 20-30%, на реках - чисто", - сказали в пресс-службе управления МЧС по Курской области.

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РоссияОрловская областьТверская областьИвановская областьБелгородская областьВладимирская областьВоронежская областьКалужская областьКурская областьРязанская областьСмоленская областьЯрославская область
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