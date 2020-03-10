В Ивановской области откроют филиал парка "Патриот" с "Искандером" к 75-й годовщине Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Филиал военно-патриотического парка "Патриот" в Ивановской области откроется к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Западного военного округа.

"На территории ракетной бригады гвардейской танковой армии будет создан парк "Патриот", торжественное открытие которого состоится в преддверии 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе округа сообщали, что открытие парка в Шуе планировалось до конца этого года.

Его экспозиция будет посвящена истории ракетной бригады, военных, которые проходили в ней службу, их участию в боях Великой Отечественной войны.Также на территории парка будет построена землянка, где посетители смогут познакомиться с бытом советских солдат во время войны. Часть парка отведут под выставку вооружений и техники, где экспонатами станут станут образцы оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", "Точка", "Луна" и "Скад".

Ракетная гвардейская бригада в Шуе ведет свою историю с 1936 года и носит почетное наименование "Новороссийская". В настоящее время она входит в состав Западного военного округа и награждена множеством знаков отличия, в том числе орденами Суворова, Кутузова, Александра Невского и другими.