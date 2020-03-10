{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Почти в 50 регионах России трудоустраивают заключенных на переработке мусора

По мнению директора ФСИН РФ Александра Калашникова, необходимо повышать такой показатель, как привлечение осужденных к труду. Это поможет повысить объем выплат по исковым требованиям

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российских заключенных в 49 регионах страны привлекают к работам по сортировке и переработке мусора. Об этом сообщил во вторник директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Александр Калашников на расширенном заседании коллегии ФСИН по итогам работы в 2019 году.

По его словам, при поддержке Совета Федерации была организована работа по трудоустройству осужденных на таком направлении как сортировка и переработка коммунально-бытовых отходов. "Эта работа успешно реализована в 49 территориальных органах как на территории исправительных учреждений, так и на выводных объектах", - сказал он.

Кроме того, федеральным законодательством была установлена возможность создания участков колоний-поселений, а также исправительных центров на объектах организаций, расположенных вне пределов учреждений уголовно-исполнительной системы. Осужденные проживают в общежитиях, созданных при этих объектах. Во ФСИН считают, что данная мера должна способствовать повышению такого важного показателя как привлечение осужденных к труду, следовательно, повысить объем выплат по исковым требованиям, привлечь дополнительные средства на модернизацию производственного оборудования.

Также Калашников сообщил, что новые следственные изоляторы в России будут строиться с учетом климатических особенностей регионов и будут учитывать архитектурные особенности населенных пунктов. 

Как сообщили ТАСС в пресс-бюро ФСИН России, в числе задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой, директор службы отметил строительство более современных следственных изоляторов и реконструкцию действующих объектов.

"Он обратил внимание на необходимость разработки новых требований к объектам, типовых проектов, которые будут учитывать актуальные архитектурные нормы и климатические условия страны. Такие типовые проекты должны не только отвечать требованиям современности, но и быть перспективными (с точки зрения соблюдения прав заключенных)", - сообщили в пресс-бюро.

Теги
РоссияКалашников, Александр Петрович
Реклама на ТАСС
В "Аэрофлоте" опровергли информация о гибели двух котов на рейсе авиакомпании
Там сообщили, что готовы отстаивать позицию в суде
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС