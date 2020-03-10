Почти в 50 регионах России трудоустраивают заключенных на переработке мусора

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российских заключенных в 49 регионах страны привлекают к работам по сортировке и переработке мусора. Об этом сообщил во вторник директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Александр Калашников на расширенном заседании коллегии ФСИН по итогам работы в 2019 году.

По его словам, при поддержке Совета Федерации была организована работа по трудоустройству осужденных на таком направлении как сортировка и переработка коммунально-бытовых отходов. "Эта работа успешно реализована в 49 территориальных органах как на территории исправительных учреждений, так и на выводных объектах", - сказал он.

Кроме того, федеральным законодательством была установлена возможность создания участков колоний-поселений, а также исправительных центров на объектах организаций, расположенных вне пределов учреждений уголовно-исполнительной системы. Осужденные проживают в общежитиях, созданных при этих объектах. Во ФСИН считают, что данная мера должна способствовать повышению такого важного показателя как привлечение осужденных к труду, следовательно, повысить объем выплат по исковым требованиям, привлечь дополнительные средства на модернизацию производственного оборудования.

Также Калашников сообщил, что новые следственные изоляторы в России будут строиться с учетом климатических особенностей регионов и будут учитывать архитектурные особенности населенных пунктов.

Как сообщили ТАСС в пресс-бюро ФСИН России, в числе задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой, директор службы отметил строительство более современных следственных изоляторов и реконструкцию действующих объектов.

"Он обратил внимание на необходимость разработки новых требований к объектам, типовых проектов, которые будут учитывать актуальные архитектурные нормы и климатические условия страны. Такие типовые проекты должны не только отвечать требованиям современности, но и быть перспективными (с точки зрения соблюдения прав заключенных)", - сообщили в пресс-бюро.