Суд Кубани признал незаконным отказ в передаче земли в собственность Дерипаски

КРАСНОДАР, 10 марта. /ТАСС/ Арбитражный суд Краснодарского края во вторник признал незаконным отказ департамента имущественных отношений Краснодарского края в передаче в собственность земельного участка бизнесмену Олегу Дерипаске как главе крестьянско-фермерского хозяйства на Кубани и признал за ним право на этот участок.

В июне 2019 года в производство суда было принято исковое заявление от Дерипаски к департаменту имущественных отношений Краснодарского края и администрации Усть-Лабинского района на Кубани, он добивался признания незаконным отказа предоставления ему в собственность земельного участка. Из материалов картотеки судебного производства следует, что речь идет о земельном участке в селе Суворовское Усть-Лабинского района на Кубани, с кадастровым номером 23:35:0000000:1328.

"Признать незаконным отказ департамента имущественных отношений Краснодарского края от 13 марта 2019 года, выраженный в письме, в течение месяца с даты вступления решения суда в законную силу принять решение о предоставлении в собственность земельного участка [главе КФХ Олегу Дерипаске], - сказал судья.

В соответствии с решением суда в пользу Дерипаски также с департамента имущественных отношений Краснодарского края взысканы судебные пошлины и 50 тыс. рублей расходов на проведение судебной экспертизы. Решение суда может быть обжаловано.

Согласно выписке из публичной кадастровой карты, по данному кадастровому номеру числится земельный участок площадью порядка 2,2 тыс. кв.м сельскохозяйственного назначения. Оперативными комментариями официальных представителей Дерипаски и департамента имущественных отношений Краснодарского края ТАСС не располагает.