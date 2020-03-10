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Весенний сезон в "Сочи Парке" откроется 20 марта

В этом году в нем заработают новые экстремальные и семейные аттракционы

СОЧИ, 10 марта. /ТАСС/. Тематический парк "Сочи Парк" возобновляет работу в полном режиме с 20 марта. В этом году запланировано открытие новых экстремальных и семейных аттракционов, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе парка.

"Уже с 20 марта в программу тематического парка вернутся научно-познавательные шоу, шоу мыльных пузырей, танцевальный спектакль, будут открыты территория интерактивных игр и зал аркадных игр, дельфинарий и совариум, встречи со сказочными героями, но главные сюрпризы ждут впереди, запланировано открытие нескольких экстремальных и семейных аттракционов", - сообщили в пресс-службе.

С 20 марта парк будет открыт ежедневно с 11:00 до 20:00. В парке продолжат действовать семейные, льготные и комбинированные тарифы, специальные предложения для именинников. В новом сезоне также появится билет с открытой датой, который можно использовать до 8 ноября.

"Сочи парк" - первый в России тематический развлекательный парк, идея которого основана на культурном и историческом богатстве России. На площади 27 га расположены 22 современных аттракциона, отель-замок, детский комплекс "Страна Медведия", колесо обозрения, дельфинарий и другие объекты.

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