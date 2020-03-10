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В России численность заключенных достигла исторического минимума

По итогам 2019 года число содержащихся в исправительных учреждениях составило 425 тыс. человек

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Число заключенных в России достигло нового минимума в своей истории. Об этом во вторник заявил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Александр Калашников на расширенном заседании коллегии ФСИН, сообщили ТАСС в пресс-бюро службы.

"Мы вновь заявляем о достижении самой минимальной численности граждан, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы", - привели слова Калашникова в пресс-бюро.

По итогам 2019 года численность лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, снизилась на 37 тыс. человек и составила 425 тыс. В 23 воспитательных колониях для несовершеннолетних содержались 1155 человек. "Численность подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах снизилась почти на 2 тыс. человек, составив 98 тыс.", - уточнили во ФСИН. При этом средний размер жилой площади на одного человека в камере составил более 5 кв. м при установленной норме в 4 кв. м.

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