Общественники просят Минпросвещения ввести в школах производственные практики в сфере ЖКХ

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Некоммерческое партнерство "ЖКХ Контроль" и Профсоюз работников жизнеобеспечения направили письмо министру просвещения России Сергею Кравцову с просьбой ввести регулярные полугодовые стажировки для школьников по таким профессиям, как сантехник, электрик или специалист по управлению многоквартирными домами. Практику предлагается проходить на базе профильных учебных заведений, управляющих и ресурсоснабжающих компаний, сообщила во вторник пресс-служба НП "ЖКХ Контроль".

"Преодоление кадрового провала в отрасли потребует целого комплекса мер. Одна из задач - поднять престиж профессии, показать, что она важна и нужна людям. Мы надеемся, что эту задачу позволит выполнить возрождение учебно-производственной практики в сфере ЖКХ для школьников старших классов. Тем более что во многих регионах такая практика уже реализуется. Важно, чтобы она стала общераспространенной", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Светланы Разворотневой.

Она отметила, что до последнего времени высшие и средние специальные учебные заведения страны вообще не готовили специалистов в сфере ЖКХ. В последние годы подготовка по этим специальностям началась в отдельных регионах, но бюджетные места не предусмотрены, отсутствуют и целевые места, формируемые по заказу региона и работодателей, добавила Разворотнева. С учетом того, что выпускники по данным специальностям не смогут рассчитывать на высокие зарплаты, желающих учиться за свой счет, по словам общественника, находится немного.

"Проблемы с квалифицированными кадрами в отрасли - это и проблемы потребителей, которые не могут получить качественные услуги. Особенно сложная ситуация складывается сегодня в сфере управления жилищным фондом. Около трети обращений, поступающих в приемные сети общественного контроля, касаются плохого содержания жилищного фонда, проблемам во взаимодействии с управляющими компаниями", - подчеркнула Разворотнева.

По мнению председателя Профсоюза работников жизнеобеспечения Александра Василевского, стажировка даст еще один важный результат - обучит молодых людей полезному ремеслу, которое поможет им в порядке содержать коммуникации в своих квартирах. Общественники выступили с инициативой в преддверии дня работников ЖКХ, который в 2020 году празднуется 15 марта.

По данным пресс-службы, в сфере ЖКХ занято около 6% трудовых ресурсов России, среднегодовая численность работников ЖКХ в 2018 году составила 2,96 млн человек. Профильное образование имеют не более 30% работников отрасли.