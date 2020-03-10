Губернатор Подмосковья отметил важность возможного расширения соцгарантий в Конституции

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Принятые во втором чтении поправки к Конституции РФ в сфере расширения социальных гарантий и поддержки детей могут стать страховкой от любых инициатив, которые бы могли ухудшить положение людей, сообщил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Поправки, которые сегодня были приняты во втором чтении, касаются каждого. Особо хочу отметить расширение социальных гарантий, поддержку детей. Эти направления возводятся в ранг конституционных приоритетов. И это страховка от любых инициатив, которые потенциально могут ухудшить положение людей", - приводятся в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области слова Воробьева.

Он добавил, что стратегическим было понимание и по президентским срокам.

"У нас огромная страна, огромную ответственность на себя всегда брал наш президент. И ему всегда удавалось обеспечить те перемены, которые ждали жители. Поэтому возможность для действующего президента участвовать в выборах, выставить свою кандидатуру - это правильно, важно и актуально для сегодняшнего времени", - приводятся в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области слова Воробьева.

Госдума во вторник приняла во втором - основном - чтении законопроект о поправке к Конституции, который включает положения об ограничении числа президентских сроков, расширении полномочий парламента, закреплении социальных гарантий, приоритете основного закона над международными соглашениями, а также о русском языке как языке государствообразующего народа. Законопроектом предусмотрен и особый порядок вступления этих положений в силу.