В Москве ввели запрет на проведение массовых мероприятий

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек. Запрет будет действовать до 10 апреля.

"Сегодня я подписал указ о запрете проведения в Москве массовых мероприятий с числом участников свыше 5 000 человек, - написал во вторник Собянин в своем блоге. - К сожалению, придется отменить фестиваль "Крымская весна", включая празднование годовщины присоединения Крыма на улице Тверская, запланированное на 15 марта".

Он добавил, что посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, также будет ограничено - не более 5 тыс. участников и болельщиков.

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно осложняется. Мы видим и то, как развиваются события в Италии, Германии и у других наших европейских соседей. В этой связи требуется принять дополнительные ограничительные меры для защиты здоровья людей", - говорится в сообщении.

Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в декабре в КНР. Случаи заражения выявлены более чем в 100 странах. В Китае зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, общее число случаев заражения превышает 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, 3,8 тыс. умерли. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии выросло за сутки на 27 и достигло 1139. Общее число инфицированных в Италии достигло 10149, прирост за последние сутки составил 529 человек.