В "Аэрофлоте" опровергли информация о гибели двух котов на рейсе авиакомпании

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Информация о гибели двух животных и обморожение третьего на рейсе "Аэрофлота" подтверждения не нашла. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Ранее издание Baza сообщило о гибели двух котов из-за полученных серьезных травм при авиаперевозке и обморожения третьего животного. По данным издания, пассажир Максим Чумаченко летел "Аэрофлотом" из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Шереметьево. Он вез с собой трех котов породы американский колор-пойнт. Чумаченко рассказал Baza, что при пересадке в Шереметьево и получении багажа он сначала долго не мог дождаться переносок, а когда их получил - оказалось, что обе сломаны.

"Распространенная СМИ со ссылками на пассажира Максима Чумаченко информация о якобы имевшей место гибели двух животных и обморожении третьего по материалам проведенных расследований своего подтверждения не нашла. Компания "Аэрофлот" готова отстаивать позицию в суде", - говорится в сообщении перевозчика. Компания уточнила, что расследованием обстоятельств инцидента занималось сразу несколько структур: органы внутренних дел, компания "Шереметьево Хендлинг", также компания "получила официальные ответы от зарубежных компетентных органов".