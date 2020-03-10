Из Сирии в Грозный доставили шесть россиян

ГРОЗНЫЙ, 10 марта. /ТАСС/. Россиян - двух женщин и четырех детей в возрасте от трех до 11 лет, вывезенных ранее из Сирии, доставили во вторник в Грозный. В аэропорту их встретили родственники и общественники, передает с места события корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы встречаем Янгульбаеву Мадину и четырех ее детей, а также Гисаеву Зулейхан. Они находились в лагере Аль-Хол в Сирии. Родственники счастливы, что эти люди дома, живы-здоровы, и они могут с ними видеться. Там еще находятся более 3,5 тыс. российских женщин и детей", - рассказала журналистам член рабочей группы по спасению российских женщин и детей из зоны конфликта на Ближнем Востоке Хеда Саратова.

По ее словам, будет дана правовая оценка действиям двух женщин на территории Сирии в составе незаконных вооруженных формирований. "Судом будет определяться мера пресечения этим людям. Дети, которые прилетели сегодня, будут находиться у родственников", - сказала Саратова.

Всего с 2017 года из горячих точек Ближнего Востока возвращены 20 женщин и 46 детей из Чечни. Саратова добавила, что в среду из Сирии в Грозный также доставят двух детей и одну женщину. "Эта женщина была вынуждена туда поехать, со слов родственников, потому что муж похитил ребенка, увез", - сказала правозащитница.

Дети из Сирии

Проблема присутствия детей российских граждан в Сирии и Ираке возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГ). Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами. В 2017 году террористы стали отправлять их в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки, чтобы те пополнили ряды боевиков.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина.