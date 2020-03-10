{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Из Сирии в Грозный доставили шесть россиян

В том числе четырех детей

ГРОЗНЫЙ, 10 марта. /ТАСС/. Россиян - двух женщин и четырех детей в возрасте от трех до 11 лет, вывезенных ранее из Сирии, доставили во вторник в Грозный. В аэропорту их встретили родственники и общественники, передает с места события корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы встречаем Янгульбаеву Мадину и четырех ее детей, а также Гисаеву Зулейхан. Они находились в лагере Аль-Хол в Сирии. Родственники счастливы, что эти люди дома, живы-здоровы, и они могут с ними видеться. Там еще находятся более 3,5 тыс. российских женщин и детей", - рассказала журналистам член рабочей группы по спасению российских женщин и детей из зоны конфликта на Ближнем Востоке Хеда Саратова.

По ее словам, будет дана правовая оценка действиям двух женщин на территории Сирии в составе незаконных вооруженных формирований. "Судом будет определяться мера пресечения этим людям. Дети, которые прилетели сегодня, будут находиться у родственников", - сказала Саратова.

Всего с 2017 года из горячих точек Ближнего Востока возвращены 20 женщин и 46 детей из Чечни. Саратова добавила, что в среду из Сирии в Грозный также доставят двух детей и одну женщину. "Эта женщина была вынуждена туда поехать, со слов родственников, потому что муж похитил ребенка, увез", - сказала правозащитница.

Дети из Сирии

Проблема присутствия детей российских граждан в Сирии и Ираке возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГ). Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами. В 2017 году террористы стали отправлять их в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки, чтобы те пополнили ряды боевиков.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИракСирияРоссияЧечня
Реклама на ТАСС
Власти КБР заключат до 700 социальных контрактов с малоимущими семьями в 2020 году
В рамках контрактов жители региона смогут получить новую профессию, повысить свою квалификацию либо открыть свое дело
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС