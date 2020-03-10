{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти КБР заключат до 700 социальных контрактов с малоимущими семьями в 2020 году

В рамках контрактов жители региона смогут получить новую профессию, повысить свою квалификацию либо открыть свое дело

НАЛЬЧИК, 10 марта. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) намерены заключить в 2020 году до 700 социальных контрактов с малоимущими семьями. С помощью государства жители республики смогут получить новую профессию, повысить свою квалификацию и открыть свое дело, сообщили во вторник в пресс-службе главы и правительства региона со ссылкой на материалы рабочего совещания главы республики Казбека Кокова с членами кабмина.

"Особое внимание в ходе совещания уделено оказанию государственной помощи на основании социального контракта. В 2020 году этой программой планируется охватить до 700 малоимущих семей республики. В нее входит профессиональное обучение и дополнительное профобразование, поиск работы и трудоустройство, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации", - говорится в сообщении.

Такие меры направленны на повышение доходов населения, поддержку малоимущих и отдельных категорий граждан, через механизмы действующих государственных и региональных программ, отмечено в сообщении.

В настоящее время в КБР 220 тыс. граждан получают поддержку со стороны государства (ежемесячные выплаты в связи с рождением первого, второго, третьего и последующих детей до достижения ими возраста трех лет, от трех до семи лет, социальные пособия, региональные доплаты к пенсиям неработающих пенсионеров).

"Вместе с тем, глава КБР подчеркнул, что этих мероприятий недостаточно для устойчивого и планомерного снижения уровня бедности в регионе. Обозначена необходимость разработки дополнительной региональной программы по комплексному решению вопроса", - добавили в пресс-службе.

В 2018 году президент РФ Владимир Путин поставил национальную цель - снизить уровень бедности в два раза (с 13,3% до 6,6%). Минтруд в 2019 году запустил пилотный проект по анализу причин бедности. Сейчас проект реализуется в 21 регионе, включая Кабардино-Балкарию.

Соцконтракты вводятся в российских регионах для снижения уровня бедности. Претендовать на поддержку могут малоимущие семьи, в которых по независящим от них причинам среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Семьи заключают контракт с органами социальной защиты, которые берут их на сопровождение.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
Реклама на ТАСС
Дни культуры и искусства Калмыкии открылись в Москве в честь 100-летия автономии региона
В Кремлевском дворце прошли театрализованное представление и концерт мастеров искусств региона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС