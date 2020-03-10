Власти КБР заключат до 700 социальных контрактов с малоимущими семьями в 2020 году

НАЛЬЧИК, 10 марта. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) намерены заключить в 2020 году до 700 социальных контрактов с малоимущими семьями. С помощью государства жители республики смогут получить новую профессию, повысить свою квалификацию и открыть свое дело, сообщили во вторник в пресс-службе главы и правительства региона со ссылкой на материалы рабочего совещания главы республики Казбека Кокова с членами кабмина.

"Особое внимание в ходе совещания уделено оказанию государственной помощи на основании социального контракта. В 2020 году этой программой планируется охватить до 700 малоимущих семей республики. В нее входит профессиональное обучение и дополнительное профобразование, поиск работы и трудоустройство, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации", - говорится в сообщении.

Такие меры направленны на повышение доходов населения, поддержку малоимущих и отдельных категорий граждан, через механизмы действующих государственных и региональных программ, отмечено в сообщении.

В настоящее время в КБР 220 тыс. граждан получают поддержку со стороны государства (ежемесячные выплаты в связи с рождением первого, второго, третьего и последующих детей до достижения ими возраста трех лет, от трех до семи лет, социальные пособия, региональные доплаты к пенсиям неработающих пенсионеров).

"Вместе с тем, глава КБР подчеркнул, что этих мероприятий недостаточно для устойчивого и планомерного снижения уровня бедности в регионе. Обозначена необходимость разработки дополнительной региональной программы по комплексному решению вопроса", - добавили в пресс-службе.

В 2018 году президент РФ Владимир Путин поставил национальную цель - снизить уровень бедности в два раза (с 13,3% до 6,6%). Минтруд в 2019 году запустил пилотный проект по анализу причин бедности. Сейчас проект реализуется в 21 регионе, включая Кабардино-Балкарию.

Соцконтракты вводятся в российских регионах для снижения уровня бедности. Претендовать на поддержку могут малоимущие семьи, в которых по независящим от них причинам среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Семьи заключают контракт с органами социальной защиты, которые берут их на сопровождение.