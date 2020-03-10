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Дни культуры и искусства Калмыкии открылись в Москве в честь 100-летия автономии региона

В Кремлевском дворце прошли театрализованное представление и концерт мастеров искусств региона

ЭЛИСТА, 10 марта. /ТАСС/. Празднование 100-летия автономии Калмыкии, которое республика отмечает в этом году, открылось в Москве во вторник Днями культуры и искусства, сообщил глава региона Бату Хасиков.

"Сегодня здесь, в государственном Кремлевском дворце, мы начинаем праздновать 100-летие автономии Калмыкии. Я горд, потому что нашему народу не занимать силы духа. Такое количество перипетий в судьбе, такие испытания, и он выстоял. Выстоял еще и потому, что более 400 лет назад связал свою судьбу с Россией. В истории много примеров поддержки, порой очень трогательных, и мы вместе одержим еще очень много побед", - сказал Хасиков на открытии Дней культуры и искусства.

Мероприятие началось с театрализованного представления, отражающего страницы истории калмыцкого народа - картины героического прошлого, установление Советской власти, образование автономии, Великая Отечественная война 1941-1945 годов, депортация и возрождение республики."Всем, чего мы достигли, мы обязаны нашим ветеранам войны и труда, тем, кто преданно отдавался делу становления и укрепления Республики Калмыкия. Многие потомки наших героев сегодня находятся в этом зале, и наш долг - продолжать это дело. Мы несем за это ответственность перед самими собой и своими потомками", - отметил Хасиков, комментируя театрализованное представление.

Празднование в Кремлевском дворце продолжилось большим концертом мастеров искусств Калмыкии. Выступления творческих коллективов республики дали жителям и гостям столицы возможность познакомиться с историей, культурой и традициями калмыцкого народа. Свое творчество зрителям подарили лучшие творческие коллективы республики - государственный хор Калмыкии имени Цебекова, государственный академический ансамбль песни и танца "Тюльпан" и государственный детский ансамбль "Тюльпанчик", государственный театр танца "Ойраты", государственный симфонический и национальный оркестры республики. На концерте прозвучали шедевры мировой классики в исполнении земляков - солистов ведущих коллективов страны.

В четверг в московском Музее Победы начнет работу передвижная художественная выставка "…И друг степей калмык". В экспозиции будет представлено 179 художественных произведений, включая живопись, скульптуру, прикладное искусство, ювелирные изделия. "Мы тщательно готовились к этой выставке, отбирали экспонаты, которые, по нашему мнению, раскроют основные вехи развития нашей республики и заинтересуют зрителей", - сказали журналистам в Национальном музее имени Н. Н. Пальмова.

Калмыцкая автономная область была провозглашена в поселке Чилгир на первом общекалмыцком съезде Советов, который проходил с 2 по 9 июля 1920 года.

Теги
РоссияКалмыкияХасиков, Бату Сергеевич
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