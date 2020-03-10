Представители всех казачьих войск РФ приедут в Новочеркасск на Всемирный конгресс казаков

НОВОЧЕРКАССК /Ростовская область/, 10 марта. /ТАСС/. Представители 11 казачьих войск России приедут в город Новочеркасск Ростовской области на шестой Всемирный конгресс казаков, который пройдет с 29 августа по 2 сентября 2020 года. Об этом во вторник сообщил на совещании по подготовке и проведению мероприятия заместитель губернатора региона Михаил Корнеев.

"Мы ожидаем прибытие не менее 450 участников конгресса - представителей войсковых казачьих обществ России и казачьих организаций зарубежья. Определены квоты, из всех субъектов 11 войск определены делегации", - сообщил он.

По словам Корнеева, всего в год 450-летия служения Донских казаков Российскому государству в Ростовской области пройдет 1,5 тыс. различных мероприятий в сфере образования, воспитания молодежи, культуры, искусства и спорта. "На сегодня совместно с ФАДН [Федеральное агентство по делам национальностей] России практически решен вопрос о предоставлении дополнительного финансирования региону в объеме 7 млн рублей из федерального бюджета, средства покроют расходы на транспортировку иностранных и российских делегаций и проживание участников форума в гостиницах", - отметил Корнеев.

По словам замгубернатора, делегации приедут в Ростовскую область 29 августа. На следующий день запланировано открытие конгресса, проведение пленарной сессии и совета атаманов Всероссийского казачьего общества. Так, в рамках форума на Соборной площади Новочеркасска состоится смотр-парад подразделений казачьих округов Всевеликого войска Донского, казачьих кадетских корпусов Ростовской области, будет развернута казачья ярмарка.

Всевеликое войско Донское было основано в 1570 году грамотой о государственной службе, дарованной царем Иваном Грозным вольным казакам. Прекратило существование в 1920 году в связи с ликвидацией казачества, в 1997 году решением Главного управления казачьих войск при президенте РФ войсковое казачье общество "Всевеликое войско Донское" внесено в государственный реестр.

Всего в России 11 реестровых казачьих войск. В ноябре 2018 года их представители, казаки Крыма и Севастополя, представители Союза казачьей молодежи и Русской православной церкви утвердили создание Всероссийского казачьего общества.