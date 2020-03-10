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В Тамбове умер ветеран Великой Отечественной войны Илья Вокин

Ему было 96 лет

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны, участвовавший в боях подо Ржевом, у Пушкинских гор, при прорыве блокады Ленинграда, почетный гражданин Тамбова Илья Вокин умер на 97-м году жизни. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе администрации города.

"Да, умер на 97-м году", - сказала собеседница агентства, ответив на вопрос, действительно ли Вокин ушел из жизни.

Илья Иванович Вокин родился 5 августа 1923 года в Иркутской области. В 1942 году, не окончив школу, был призван в Красную армию, а затем зачислен в Асиновское военное пехотное училище в Томской области, откуда отправился на фронт. Воевал на Волховском, Ленинградском, втором Прибалтийском и Калининском фронтах. Был дважды ранен.

Окончил Иркутское артиллерийское училище, там служил командиром взвода курсантов. В 1949 году поступил на службу в Тамбовское артиллерийско-техническое Краснознаменное училище, где проработал много лет и дослужился до заместителя начальника учебного заведения. С 1987 года по 2015 год возглавлял Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Октябрьского района Тамбова. В 2013 году награжден почетным знаком "За заслуги перед городом Тамбов" и занесен на Почетную доску города Тамбова, три года спустя получил звание "Почетный гражданин города Тамбова".

Награжден орденами Красной звезды и Отечественной войны первой степени, "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" первой и второй степеней, медалями "За боевые заслуги", "За оборону Ленинграда", "За Победу над Германией".

Теги
РоссияИркутская областьТамбовская областьТомская область
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