В Кабардино-Балкарии почти на 40% повысятся расходы на льготные лекарства в 2020 году

НАЛЬЧИК, 10 марта. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) увеличили расходы на льготные лекарства гражданам почти на 40% в 2020 году по сравнению с предыдущим годом. Об этом во вторинк сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона со ссылкой на материалы рабочего совещания главы республики Казбека Кокова с членами кабмина.

"Отдельно в ходе совещания рассмотрена тема лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. Предусмотренные в 2020 году финансовые средства на эти цели из республиканского бюджета КБР выросли на 37% в сравнении с предыдущим годом и составили 367,2 млн рублей", - говорится в сообщении. Руководитель республики отметил, что наблюдается положительная динамика по снижению остроты проблемы, однако следует активизировать дальнейшую работу в этом направлении, добавили в пресс-службе.