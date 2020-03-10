Стоимость ски-пассов на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии снизится на 30%

ЧЕРКЕССК, 10 марта. /ТАСС/. Стоимость катания на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии снизится на 30% в связи с наступлением весны и составит 1400 рублей в будние дни и 1800 в выходные. Об этом сообщили во вторник журналистам в компании "Курорты Северного Кавказа".

"Курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии переходит на весенние тарифы - c 16 марта уменьшится стоимость однодневных и многодневных ски-пассов до 30%, с сегодняшнего дня почти в два раза снизилась цена на парковку в туристической деревне Романтик", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили в компании, один день катания на курорте будет стоить 1400 рублей в будние дни, в выходные и праздничные дни стоимость катания будет составлять 1800 рублей. Тарифы для детей снизились в два раза.

Генеральный директор КСК Хасан Тимижев отметил, что количество гостей с начала зимы увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Горнолыжный сезон на курорте продолжается. Рассчитываем, что трассы, как и в прошлом году, будут открыты для катания как можно дольше. По предварительным итогам, с начала зимы к нам приехало более 300 тыс. гостей, за аналогичный период прошлого года их было более 210 тыс.", - цитирует Тимижева пресс-служба компании.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - действует более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры.