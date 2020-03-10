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Распространение коронавируса нового типа

Цукерберг поможет установить в Калифорнии новое оборудование для выявления коронавируса

Благодаря ему возможности по проведению тестов и диагностике в зоне залива Сан-Франциско могут увеличиться в четыре раза

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Глава американской компании Facebook, владеющей одноименной соцсетью, Марк Цукерберг заявил, что предоставит средства на приобретение в штате Калифорния оборудования, предназначенного для выявления случаев заражения новым коронавирусом. Об этом он сообщил во вторник в Facebook.

Как отметил Цукерберг, специалисты принадлежащей ему и его супруге компании Chan Zuckerberg Initiative сотрудничают с Университетом штата Калифорния в Сан-Франциско и Станфордским университетом, чтобы помешать распространению вируса. Они рассчитывают "увеличить в четыре раза в зоне залива Сан-Франциско возможности по проведению тестов и диагностике".

"Мы финансируем приобретение одобренного Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов США новейшего оборудования для диагностики COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС), которое значительно увеличит имеющиеся в зоне залива Сан-Франциско возможности по проведению тестов и выявлению новых случаев [заражения], - сообщил Цукерберг. - Мы также налаживаем связь между клиническими лабораториями Университета штата Калифорния в Сан-Франциско и Станфордского университета, чтобы помочь распределить задачи по проведению тестов в данном районе".

Цукерберг отметил, что созданные ранее Chan Zuckerberg Initiative программные средства и база данных о новом коронавирусе помогли специалистам в Камбодже и других странах.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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