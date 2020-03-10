Учебный центр для работы с российским софтом откроют в дагестанском университете

МАХАЧКАЛА, 10 марта. /ТАСС/. Учебный центр по работе с программным обеспечением российского разработчика появится на базе Дагестанского государственного технического университета (ДГТУ), открытие запланировано на вторую половину марта, сообщил ТАСС во вторник врио ректора ДГТУ Нурмагомед Суракатов.

"Дата открытия учебного центра в ДГТУ намечена на вторую половину марта. Функционирование такого центра в Дагестане позволит в кратчайшие сроки провести подготовку кадров для работы с отечественными программными продуктами", - сказал Суракатов, добавив, что учебный центр создается совместно с одной из российских компаний - разработчиком IT-решений.

По его словам, по программам авторизованного учебного центра планируется провести обучение и повышение квалификации всех направленных от предприятий и организаций республики сотрудников и служащих государственных структур, а также студентов ДГТУ. Использование отечественных программных продуктов вводится в курс практических и лабораторных занятий по нескольким дисциплинам, связанныхм с IT-технологиями, а также спецдисциплинам по направлению подготовки "Управление в технических системах", "Мехатроника и робототехника", "Электроэнергетика и электротехника.

Собеседник агентства добавил, что открытие авторизированного учебного центра позволит в короткие сроки решить задачи, предусмотренные рядом нормативных актов РФ, в частности, ограничивающих использование иностранного программного обеспечения государственными и муниципальными организациями.