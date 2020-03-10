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Распространение коронавируса нового типа

Посольство РФ предупредило проживающих в Италии россиян о возможных сложностях с выездом

Диппредставительство информирует о необходимости заполнения специальной формы перед любым передвижением по территории Италии в соответствии с объявленными в ночь на 10 марта новыми правилами режима карантина
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

РИМ, 10 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Италии предупредило соотечественников, проживающих на постоянной основе на Апеннинах, о возможных затруднениях с выездом в связи с объявленным из-за распространения коронавируса карантином. Об этом говорится во вторник в сообщении диппредставительства.

"Наличие вида на жительство в Италии либо гражданства этой страны рассматривается как подтверждение постоянного проживания в Италии. В этой связи наличие регистрации по месту жительства в России не принимается в качестве основания для вылета к "месту проживания," и в вылете будет отказано", - говорится в заявлении, основанном на "последней информации, полученной посольством от итальянских властей". Диппредставительство информирует о необходимости заполнения специальной формы перед любым передвижением по территории Италии в соответствии с объявленными в ночь на 10 марта новыми правилами режима карантина.

Ранее дипломаты сообщили ТАСС, что никаких препятствий для возвращения россиян из поездки на родину с итальянской стороны нет. "Аэрофлот" продолжает совершать рейсы из римского аэропорта Фьюмичино "Леонардо да Винчи". Сохранение рейсов в Россию ТАСС подтвердили и в итальянской Alitalia, уточнив при этом, что их количество может быть сокращено из-за низкого спроса пассажиров.

Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом с начала его вспышки в Италии перевалило за 10 тыс. человек. Коронавирус или связанные ним последствия стали причиной смерти 631 человека. Более тысячи пациентов с диагнозом коронавирус излечились.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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