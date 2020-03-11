Годовщину цунами 2011 года в Японии отметят без крупных церемоний из-за коронавируса

ТОКИО, 11 марта. /ТАСС/. Япония в среду почтит память жертв землетрясения и цунами 11 марта 2011 года, в результате которых погибли или пропали без вести более 20 тыс. человек. Почти все мероприятия по случаю девятой годовщины трагедии отменены из-за коронавируса.

Небольшая церемония с участием премьер-министра Синдзо Абэ и членов его кабинета пройдет в канцелярии главы правительства. Минута молчания будет объявлена в 14:46 по местному времени (08:46 мск), когда девять лет назад у побережья префектуры Мияги был зафиксирован подземный толчок магнитудой 9,0. После этого премьер произнесет речь в память о жертвах землетрясения.

В результате той трагедии погибли 18,4 тыс. человек. Более половины из них - это жители Мияги, также большое количество жертв было зафиксировано в соседних префектурах Иватэ и Фукусима. Еще 3,7 тыс. умерли в течение последующих лет от обострившихся заболеваний и других причин, связанных с тем, что они пережили.

Эстафета надежды

Япония, несмотря на распространение коронавируса, заявляет, что продолжает подготовку к летним Олимпийским и Паралимпийским играм и гарантирует обеспечение полной безопасности спортсменов и болельщиков. В преддверии Игр в этом месяце должна начаться эстафета олимпийского огня.

Ее старт намечен на 26 марта в футбольном тренировочном центре в префектуре Фукусима, пострадавшей в 2011 году от разрушительного цунами и аварии на одноименной АЭС. Огонь также пронесут через поселок Окума, где располагаются реакторы аварийной АЭС, и рядом со скульптурой "Чудесная сосна". Она символизирует единственное из 70 тыс. деревьев в городе Рикудзэнтаката, уцелевшее после стихийного бедствия. Но и оно не смогло перенести последствия цунами и погибло в 2012 году.

Сами Игры, согласно задумке организаторов, должны стать символом восстановления пострадавших регионов. Часть соревнований, включая матчи по футболу и бейсболу, планируется провести в Фукусиме, чтобы помочь местным властям привлечь туристов, а жителям - разделить радость спортивного праздника.

Ситуация на "Фукусиме-1"

Ликвидация последствий аварии на АЭС "Фукусима-1" продолжает оставаться одной из самых главных проблем для японских властей после землетрясения и цунами 2011 года. Сроки отдельных работ там неоднократно переносились. К примеру, это коснулось сроков извлечения отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) из специальных бассейнов на реакторах станции.

Новый план работ предусматривает, что они завершатся в 2031 году. Так, если раньше операцию по извлечению топлива на первом реакторе планировалось начать в 2023 году, то теперь - только в 2027 или 2028 году. На втором реакторе аналогичные работы должны стартовать на три года раньше. Предполагается, что к 2031 году ликвидаторы извлекут из шести энергоблоков станции около 4,7 тыс. топливных сборок.

Также энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO, "Токио электрик пауэр") недавно представила план вывода из эксплуатации четырех реакторов АЭС "Фукусима-2", расположенной в 12 км к югу от "Фукусимы-1". Аварию там удалось предотвратить, однако работы по выводу из эксплуатации довольно трудоемкие и займут около 44 лет.

Что касается дезактивации районов, прилегающих к АЭС, то ликвидаторам удалось частично дезактивировать последний зараженный город в префектуре Фукусима. Речь идет о поселке Футаба, где с 4 марта начал работать временный муниципалитет и железнодорожная станция. Жители смогут вернуться в этот город в 2022 году, когда работы по очистке местности полностью завершатся.