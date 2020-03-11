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"Депо манускриптов" РНБ, одно из крупнейших в мире хранилищ рукописей, отметит 215-летие

В программе юбилейной конференции - доклады "Эпоха Петра Великого в рукописных сборниках князя Михаила Щербатова", "Блокадный Ленинград в письмах А. Я. Вагановой", "Чужие письма" в архиве Анны Ахматовой" и другие доклады

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Одно из крупнейших в мире собраний письменного наследия человечества - отдел рукописей Российской национальной библиотеки (РНБ) - отметит в среду 215-летие научной конференцией "Депо манускриптов". Так изначально назывался этот старейшей отдел Императорской публичной библиотеки, учрежденный 11 марта 1805 года

"Сама научная конференция "Депо манускриптов" пройдет вот уже в 50-й раз. Основателем этой традиции выступил выдающийся историк-славист Александр Сергеевич Мыльников, превративший бюрократическо-канцелярское мероприятие в научную конференцию, которая с тех пор ежегодно раскрывает фонды для наших коллег и читателей и знакомит с достижениями нашей научной школы", - сказал ТАСС заведующий отделом рукописей Алексей Алексеев.

В отделе, которым он руководит, трудятся пять докторов и 18 кандидатов исторических, искусствоведческих и филологических наук. Как отметил руководитель, из этой инициативы полувековой давности выросло в общей сложности семь научных конференций отдела рукописей, в том числе Загребинские и Бражниковские чтения, архивные конференции, научные собрания, посвященные Дню славянской письменности.

В программе юбилейной конференции - доклады "Эпоха Петра Великого в рукописных сборниках князя Михаила Щербатова", "Блокадный Ленинград в письмах А. Я. Вагановой", "Чужие письма" в архиве Анны Ахматовой". Прозвучат доклады о восточных и западных рукописях и международных проектах. Будут представлены и новые направления работы: раскрытие древнерусских фондов с помощью интернет-технологий и современных естественнонаучных исследований.

"Депо манускриптов" (ныне отдел рукописей) - старейшее отделение Императорской публичной библиотеки, учрежденное рескриптом императора Александра I и ставшее первым в России государственным хранилищем рукописных памятников, открытым для читателей и исследователей. Ныне в отделе рукописей находится 1521 фонд, в составе которых - около 438 тыс. памятников письменности разных времен и народов - от древних египетских папирусов до автографов наших современников. Фонды отдела являются богатейшим источником для таких всемирно известных серий как "Литературное наследство", "Библиотека поэта", "Литературные памятники", "Памятники литературы Древней Руси". Отдел входит в число десяти крупнейших рукописных хранилищ мира - не только по количеству, но и по значимости собранного здесь письменного наследия разных народов.

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