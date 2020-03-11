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Распространение коронавируса нового типа

В Ливане более 50 человек заразились новым коронавирусом

За сутки опасная инфекция выявлена сразу у 11 пациентов

БЕЙРУТ, 11 марта. /ТАСС/. Число ливанцев, у которых анализы на коронавирус дали положительный результат, достигло 52. Об этом говорится в распространенном во вторник новостным порталом An Nashra пресс-релизе Минздрава республики.

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"За сутки опасная инфекция выявлена сразу у 11 пациентов, трое из них находятся в критическом положении", - указывается в нем. Ранее Минздрав республики сообщил, что в городе Библос (40 км от Бейрута) во вторник скончался от коронавируса один ливанец, прибывший из поездки в Италию.

Большинство заразившихся помещены сейчас в госпиталь им. Рафика Харири при Ливанском университете. Кроме того, для приема пациентов оборудованы карантинные отделения еще в семи больницах. Во вторник туда обратились 202 человека с симптомами, схожими с теми, которые вызывает коронавирус. Несмотря на отрицательный результат анализов, 26 из них сдадут анализы повторно.

Ранее ливанские власти закрыли до конца марта музеи, выставочные залы, кинотеатры, стадионы и развлекательные центры из-за угрозы заражения коронавирусом. Продлена еще на одну неделю пауза в занятиях в школах, институтах и университетах, не работают все дошкольные заведения.

Правительство Ливана ввело в феврале временный запрет на въезд в страну граждан Китая, Южной Кореи, Ирана и Италии, где находятся основные очаги распространения коронавируса. С понедельника отменены полеты лайнеров национальной авиакомпании Middle East Airlines в Саудовскую Аравию, Кувейт и Катар.

Теги
ЛиванРаспространение коронавируса нового типа
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