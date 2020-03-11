"Известия": в России могут появиться первые мобильные пункты для переписи населения

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) планирует предложить компаниям открыть в офисах и на производствах мобильные пункты для участия в переписи населения. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на замглавы службы Павла Смелова.

"Создание мобильных участков поможет пройти электронную перепись тем, кто не сможет встретиться с переписчиком из-за недостатка свободного времени. Консультации волонтеров помогут тем, кто пока еще не на "ты" с компьютером или мобильным устройством либо не является активным пользователем портала "Госуслуги", - пояснил Смелов.

Он отметил, что идея была заимствована у коллег из Белоруссии. В 2019 году 28% населения Белоруссии было учтено именно благодаря мобильным пунктам.

Для внедрения в офис или на производство такого пункта руководству компании будет необходимо сделать запрос в Росстат. Служба, в свою очередь, оценит возможности предприятия и проанализирует ресурсы территориального органа. Если все необходимое в офисе имеется, в компанию приедут переписчики.

Директор аудиторско-консалтинговой группы Gradient Alpha Павел Гагарин подсчитал, что на открытие мобильных пунктов Росстату будет необходимо выделить 2 млрд рублей без учета вознаграждения для переписчиков.

Всероссийская перепись населения с применением новейших цифровых технологий пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями России анкеты на Едином портале государственных услуг. При поквартирном обходе переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением, опрос также будет проводиться на традиционных бумажных бланках. Кроме того, будут работать переписные участки, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг.