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Распространение коронавируса нового типа

В Австрии рестораны должны ограничивать число гостей до 100 из-за коронавируса

Ограничительные меры также касаются кинотеатров, состоящих из множества кинозалов

ВЕНА, 11 марта. /ТАСС/. Действие запрета австрийских властей на проведение мероприятий в помещениях с участием более 100 человек из-за нового коронавируса распространяется на рестораны. Об этом сообщил во вторник министр социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии Рудольф Аншобер.

"Там [в ресторанах] также будет действовать ограничение из указа, который сейчас вступает в силу. Для них действуют такие же правила. Мы попытались закрепить это правило везде, где это возможно, чтобы можно было сократить социальные контакты и угрозу заражения", - сказал Аншобер в эфире телеканал ORF-2 в ответ на вопрос, могут ли в ресторане находиться более 100 человек.

По его словам, ограничительные меры также касаются кинотеатров, состоящих из множества кинозалов. "Дело касается залов. Все зависит от того, насколько плотно там сидят люди", - отметил министр. Глава Минздрава при этом добавил, что власти не стали включать в запрет пользование общественным транспортом, а именно метрополитеном в Вене, чтобы не парализовать работу транспортной инфраструктуры, которая является важной основой для нормальной жизни общества.

Работа парламента

Как сообщила пресс-служба Национального совета Австрии (нижняя палата парламента, состоит из 183 депутатов), запрет крупных мероприятий не касается работы парламента. "Законодательная власть как основа государства и высший законодательный орган освобождается от указа правительства. Парламент должен иметь возможность принимать постановления", - говорится в заявлении первого председателя Национального совета Вольфганга Соботки.

Спикер парламента добавил, что президиум парламента совместно с лидерами фракций в дальнейшем будет действовать, исходя из развития ситуации. Все остальные мероприятия в парламенте отменяются.

Меры в Австрии

10 марта Австрия с целью борьбы с распространением коронавируса объявила о запрете до апреля на проведение крупных массовых мероприятий: под открытым небом с участием более 500 человек и в помещениях с участием более 100 человек. Занятия в высших учебных заведениях переводятся на удаленный режим с 16 марта. В дальнейшем прорабатываются меры запрета занятий в школах. Канцлер Себастьян Курц призвал работодателей перевести по возможности сотрудников на удаленную работу и обратился с просьбой к населению сократить социальные контакты. Австрия также запретила въезд прибывающим из Италии, за исключением лиц с медицинской справкой об отсутствии коронавируса и транзитного автотранспорта.

Меры правительства также распространяются на международные организации, расположенные в Вене. Организаторы культурных событий конференций начали объявлять об их отмене, потому что число их участников во всех случаях превышает 100 человек. В частности, о прекращении спектаклей сообщили Венская государственная опера и другие крупные концертные площадки Вены. Проведение спортивных мероприятий без публики разрешено. Тем не менее в чемпионате Австрии по футболу отложили матчи двух туров в марте. Австрийская хоккейная лига досрочно завершила текущий сезон без выявления чемпиона.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии составляет к настоящему моменту 182. Случаи инфицирования зафиксированы во всех девяти австрийских регионах. Летальных исходов пока не зарегистрировано.

Теги
АвстрияКурц, СебастьянРаспространение коронавируса нового типа
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