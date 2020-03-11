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Распространение коронавируса нового типа

Исследование: продажи медицинских масок в России выросли почти в четыре раза

Средний чек покупки составил 87 рублей

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Продажи медицинских масок в России за последние две недели выросли почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в подготовленном для ТАСС исследовании "Платформы ОФД" (крупнейший оператор фискальных данных России, который обрабатывает ежедневно по 35-40 млн чеков с более 900 тыс. онлайн-касс).

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Компания провела экспресс-анализ продаж медицинских масок и противовирусных препаратов по всей стране в период с 17 февраля по 8 марта 2020 года и сравнила их с аналогичным периодом прошлого года.

"По медицинским маскам средний чек покупки составил 87 рублей, что в 2,2 раза выше, чем в прошлом году в то же время. Объем продаж вырос в 3,8 раза", - говорится в исследовании.

Средний чек на противовирусные препараты прямого действия, которые продаются по рецепту и действуют непосредственно на структуры вируса и его репликацию (чаще используются для лечения тяжелых инфекций), вырос на 10% и составил 460 рублей. При этом объем продаж за год вырос в 2,2 раза. Средний чек на противовирусные препараты, направленные на стимулирование собственного иммунитета (продаются в основном без рецепта, чаще используются для симптоматического лечения) увеличился на 14% и достиг 580 рублей. При этом объем продаж оказался на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из анализа.

Рост продаж медицинских масок в России произошел на фоне распространения в мире нового типа коронавируса.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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