Все пассажиры лайнера Costa Fortuna покинули судно

СИНГАПУР, 11 марта. /ТАСС/. Все пассажиры круизного лайнера Costa Fortuna, прибывшего в Сингапур, сошли на берег, большинство из них в течение среды покинут страну. Об этом говорится в распространенном минувшей ночью совместном заявлении Минздрава, Морского и портового управления, а также Совета по делам туризма.

"Все пассажиры, 1631 человек, прошлой ночью сошли на берег, симптомов коронавируса не выявлено", - указывается в сообщении. "Часть из них уже во вторник вылетели на родину, остальные покинут Сингапур в течение среды", - добавили представители трех ведомств.

Итальянское круизный лайнер вернулся в сингапурский порт 10 февраля, откуда он вышел две недели назад. За это время судно должно было сделать остановки в портах некоторых стран Юго-Восточной Азии. Однако власти Малайзии и Таиланда запретили лайнеру заходить в свои порты из-за опасения наличия инфицированных коронавирусом, отметив, что на борту - более 60 граждан Италии. Между тем, по заявлению оператора Costa Fortuna, ни у кого из членов экипажа и пассажиров не наблюдались симптомы вируса.