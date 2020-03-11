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Распространение коронавируса нового типа

Более 80 иностранцев покинули стоящий на карантине в Луксоре круизный теплоход

Всего на борту теплохода находились 158 пассажиров

КАИР, 11 марта. /ТАСС/. Стоящий на карантине в Луксоре речной теплоход во вторник покинули 83 иностранных туриста с отрицательными результатами тестов на коронавирус. Об этом сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения и народонаселения Египта Халед Мугахед.

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"48 иностранных граждан, у которых не подтвердился новый коронавирус, уже во вторник смогли вылететь на родину, еще 35 туристов отправятся домой в среду", - уточнил он. Всего на борту теплохода, совершавшего круиз по Нилу из Асуана в Луксоре находились 158 пассажиров, не считая персонала.

6 марта Минздрав впервые сообщил о случаях заражения новым коронавирусом на теплоходе. Об этом стало известно после того, как заболела туристка из Тайваня - вирус был подтвержден у нее лабораторно уже по возвращении домой. В результате вся "плавучая гостиница" оказалась на карантине. Сначала было объявлено о 12 заразившихся среди египетского персонала, позднее стало известно о еще 33 выявленных случаях заражения, в том числе 19 иностранцах. Все это время теплоход стоял пришвартованным в Луксоре.

Как сообщила во вторник министр здравоохранения Хала Заид, после этого были проверены все круизные теплоходы, а также гостиницы Луксора, взяты пробы у 558 человек, новых случаев заражения не выявлено.

В настоящий момент в Египте зарегистрировано 60 случаев заболевания новым коронавирусом, один человек умер. Им оказался турист из Германии, вернувшийся с круиза по Нилу. По приезде из Луксора в Хургаду он обратился с высокой температурой в больницу, его поместили в больницу, на следующий день он скончался в результате острой дыхательной недостаточности.

Теги
ЕгипетРаспространение коронавируса нового типа
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