"Известия": россияне стали пробовать наркотики в более зрелом возрасте

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Средний возраст, когда российская молодежь впервые пробует наркотики, сместился за последние годы с 15-17 до 18-20 лет. Об этом в среду сообщает издание "Известия" со ссылкой на исследование Института социологии РАН.

Исследования ученые РАН проводили в формате онлайн-опроса и аудиторного актирования в период с 2013-2018 год. Его результаты сравнили с аналогичным исследованием за 2006-2013 годы. Общее количество респондентов составило 10 тыс. человек. Среди них: трудоспособное население, школьники, студенты вузов, пациенты с диагнозом "наркомания".

Согласно опросу, в 2013 году первая проба наркотиков у числа респондентов приходилось на 15-17 и 18-20 лет в одинаковом количестве. Однако уже в 2016 году 27% опрошенных знакомились с наркотиками, будучи школьниками, а 45% - уже только в студенческие годы.

По мнению заведующего кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии РУДН Александра Березкина, это может быть связано с дополнительными нагрузками на сегодняшних старшеклассников. "Первая причина заключается в том, что на современных школьников ложится гораздо большая нагрузка, чем несколько лет назад. Подготовка к экзаменам, в том числе ОГЭ и ЕГЭ, отнимает и силы, и время, поэтому многие молодые люди "расслабляются" уже после поступления. Кроме того, повышается и возраст психологической зрелости людей. А первая проба наркотиков происходит именно в моменты, когда подростки становятся более самостоятельными, независимыми от влияния родителей", - считает специалист.

Эксперты отмечают, что положительная тенденция наблюдается даже с учетом роста доступности наркотических веществ и увеличения "ассортимента" химических стимуляторов.